Estos son los partidos de la fecha 17 del Clausura 2025: días, horarios y por dónde se verán

La fase regular del Clausura 2025 está a punto de terminar, y solo resta jugar la jornada 17 . Esta última fecha comienza el viernes 18 de abril con el partido de Necaxa ante Puebla en el Estadio Victoria de Aguascalientes; y continúa el sábado con cinco partidos más.

En esta nota, te contamos todos los detalles de la última fecha . Los partidos serán transmitidos por televisión abierta , TV paga o plataformas streaming. El torneo finaliza y solo habrá un equipo que se quedará con el título. ¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS QUE QUEDAN DEL CLAUSURA 2025? Necaxa vs Puebla: se realizará el viernes 18 de abril, a las 21:00 horas. Podrás ver por Fox Sports, Fox Sports Premium y Canal 7. América vs Mazatlán : jugará el sábado 19 de abril, a las 17:00 horas. Podrás ver por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

FC Juárez vs Querétaro: será transmitido por Tubi y se jugará el sábado 19 de abril a las 19:00 horas.

Toluca vs Cruz Azul : este duelo también se jugará el sábado 19 de abril, a las 19:05 horas. Será transmitida por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Tigres vs Pumas UNAM: este duelo se verá por Tubi y Canal 7. Es otro de los enfrentamientos que tendrá lugar el sábado 19 de abril a las 21:00 horas.

Atlas vs Guadalajara : la noche del sábado 19 de abril, a las 21:10 horas se disputará este duelo con transmisiones en Canal 5, TUDN y Vix Premium.

Santos Laguna vs Tijuana : el domingo 20 de abril, a partir de las 17:00 horas llega este encuentro que será transmitido por ViX Premium.

San Luis vs Pachuca : el próximo domingo 20 de abril, a las 19:00 horas, por ESPN 2 y Disney+.

León vs Monterrey : finalmente, el último partido de la fecha tendrá lugar el domingo 20 de abril, a las 19:05 horas, y se podrá ver por Tubi.

Cabe destacar que los partidos de la jornada 17 serán transmitidos por televisión abierta . El Necaxa vs Puebla, y Tigres vs Pumas se verán por canal 7; Mientras que , América vs Mazatlán , Toluca vs Cruz Azu l y Atlas vs Guadalajara , por Canal 5.