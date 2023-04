Esposa de Achraf Hakimi pide el divorcio y exige la mitad de sus bienes, pero toda su fortuna está a nombre de su madre

Gran sorpresa se llevó Hiba Abouk , esposa del futbolista marroquí Achraf Hakimi , cuando al solicitarle el divorcio y exigir la mitad de sus bienes, se enteró de que no posee nada, ya que toda su fortuna está a nombre de su madre .

La relación entre la pareja se vio afectada luego de que el jugador del Paris Saint-Germain (PSG) de la Ligue 1 de Francia, fue acusado de violación por una joven de 23 años, por lo que decidieron separarse.

Según se dio a conocer recientemente, Hiba Abouk, famosa modelo y actriz española, puso condiciones para firmar el divorcio con el zaguero marroquí, siendo la principal que Hakimi le otorgue la mitad de su fortuna.

Sin embargo, la actriz no imaginaba la sorpresa que le esperaba, al ser notificada por un tribunal que su pareja no tenía posesiones, ya que la gran fortuna del futbolista está a nombre de la progenitora, por lo que su petición no podía ser cumplida.

Según varios medios de comunicación, el marroquí puso todas sus posesiones a nombre de su madre, por lo que, de su salario semanal de 1 millón de euros, que percibe del PSG, solo recibe el 80 por ciento y el resto lo administra su progenitora.

Incluso se ha rumorado que cuando Hakimi desea comprar algo, acude a su madre, ya que ella es quien se encarga de comprar lo que éste necesita, con el dinero que recibe de su hijo.