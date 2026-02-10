Donovan Carrillo emociona en su debut olímpico en Milano-Cortina 2026: Así fue su primera puntuación

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo volvió a colocar el nombre de México en la escena del deporte internacional al debutar este martes 10 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Con una rutina llena de energía, carisma y determinación, el tapatío se presentó en el programa corto del patinaje individual masculino, una de las pruebas más exigentes del calendario olímpico.

PRIMERA PUNTUACIÓN DE DONOVAN CARRILLO

Carrillo obtuvo 75.56 puntos en su actuación sobre el hielo de la Milano Ice Skating Arena, resultado con el que busca colocarse entre los 24 mejores competidores para avanzar al programa libre, fase que define a los finalistas olímpicos.

Aunque la calificación quedó por debajo de su mejor marca personal, el mexicano dejó una imagen positiva y competitiva en una prueba que reúne a la élite mundial del patinaje artístico.

"LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD"

Al finalizar su presentación, Donovan no ocultó la emoción y, con una sonrisa que ya es parte de su sello personal, lanzó un mensaje que rápidamente conectó con el público: "¡Los sueños siempre se hacen realidad!". Más tarde, destacó el significado de volver a representar a México en unos Juegos Olímpicos de Invierno. "Fue una experiencia increíble, estamos poniendo a México en el mapa del patinaje artístico", afirmó.

El objetivo principal del patinador de 26 años en esta etapa es repetir, o incluso superar, el histórico logro alcanzado en Beijing 2022, cuando se convirtió en el primer mexicano en clasificar a una final olímpica de patinaje artístico.

PRÓXIMA PRUEBA

La próxima prueba clave será el programa libre, programado para el viernes 13 de febrero, siempre y cuando su puntuación lo mantenga dentro del grupo de clasificados.

La actuación de Carrillo ya encendió el ambiente en la arena italiana, donde el público lo arropó con cánticos de "¡Donovan, Donovan!" y "¡México, México!", incluso antes de que salgan al hielo algunos de los grandes favoritos de la competencia.

Donovan Carrillo es la principal figura de la delegación mexicana en Milano-Cortina 2026, una de las más numerosas en la historia del país en Juegos Olímpicos de Invierno, integrada por cinco atletas en disciplinas como patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo. Además, su camino olímpico ha sido respaldado por una beca de Solidaridad Olímpica, apoyo que le permitió cubrir gastos clave de entrenamiento, equipamiento y competencias, reafirmando el carácter universal del movimiento olímpico.