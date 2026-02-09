  • 24° C
Deportes

Nico Ibáñez es nuevo refuerzo de Cruz Azul: llega desde Tigres por 3 MDD

El delantero permaneció en Monterrey varias horas mientras se concretaba un acuerdo con La Máquina

Feb. 09, 2026
Nico Ibáñez disputó 141 partidos con Tigres.
Cruz Azul cerró su última incorporación del mercado de fichajes sobre la hora al concretar la llegada de Nicolás Ibáñez, delantero procedente de Tigres, equipo en el que dejó de entrar en planes tras la contratación de Rodrigo "Búfalo" Aguirre.

El atacante argentino naturalizado mexicano reforzará la delantera celeste, una zona que perdió peso tras la salida de Ángel Sepúlveda y que tampoco ha encontrado un referente sólido en Gabriel "Toro" Fernández, quien además enfrenta una reciente suspensión.

De acuerdo con información de Roberto Flores, reportero de mediotiempo, la negociación se cerró en 2.5 millones de dólares más bonos, cifra que rondará los 3 millones de dólares para Tigres, club que ya dio de baja al futbolista de sus registros.

UN CIERRE DE NOVELA EN MONTERREY

La operación se resolvió tras varias horas de incertidumbre. Durante el día, Ibáñez estuvo cerca de viajar a la Ciudad de México antes de las 18:00 horas, pero al no estar completamente cerrado el acuerdo entre clubes, el delantero no tomó el vuelo que ya tenía reservado.

Junto a su representante, Leo Pereiro, el atacante permaneció desde las 18:00 horas en un hotel cercano al Aeropuerto Internacional de Monterrey, a la espera de que se destrabara la negociación.

Finalmente, alrededor de las 20:45 horas se alcanzó el acuerdo definitivo y se le notificó al jugador para viajar.

Ibáñez tomó un avión minutos antes de las 22:00 horas rumbo a la Ciudad de México, donde finiquitará detalles y firmará contrato con La Máquina.

SU PASO POR TIGRES

Con la camiseta auriazul, Nico Ibáñez disputó 141 partidos en todas las competencias, en los que marcó 31 goles y dio 10 asistencias. Aunque llegó como el sustituto de André-Pierre Gignac, el delantero no logró consolidarse como el referente ofensivo del equipo.

Aun así, su etapa en Tigres incluyó títulos importantes: fue campeón de Liga en el Clausura 2023, además de ganar el Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

César Leyva
