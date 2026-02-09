  • 24° C
Deportes

Semana de Clásico Nacional

Este sábado 14 de febrero, el futbol mexicano se detiene para vivir una edición más del Chivas vs America

Feb. 09, 2026
El Guadalajara busca mantener su invicto.
Este sábado 14 de febrero, el fútbol mexicano se detiene para vivir una edición más del Clásico Nacional.

Guadalajara llega a este compromiso con la misión de hacerse fuerte en casa. El Rebaño ha mostrado orden defensivo y una idea clara de juego, aunque la falta de contundencia ha sido uno de los puntos a mejorar. La semana de descanso previo permitió trabajar ajustes tácticos y recuperar jugadores importantes para un partido que exige máxima concentración. El Rebaño Sagrado llega como primero de la tabla y como el único equipo en conseguir todos los puntos posibles hasta ahora, llegando como favorito para llevarse el Clásico Nacional.

imagen-cuerpo

ASÍ LLEGA EL AMÉRICA AL CLÁSICO

Por su parte, el América llega ganando su encuentro ante los Rayados de Monterrey, venciendo por la mínima, pero levantándoles el ánimo a los de Coapa. Las Águilas cuentan con un plantel profundo, variantes ofensivas y experiencia en partidos de alta exigencia. El descanso también fue clave para dosificar cargas y llegar con su mejor once a un encuentro que suele ser intenso y muy disputado.

imagen-cuerpo

Más allá del momento que vive cada equipo, el Clásico Nacional es impredecible. La rivalidad pesa, el ambiente se enciende y el resultado puede marcar el rumbo anímico del torneo. Este sábado, en plena Semana de Clásico Nacional, Chivas y América prometen otro capítulo inolvidable.

Fernando Domínguez
