Charros de Jalisco, campeón de la Serie del Caribe 2026

Ante la presencia de más de 11,500 aficionados en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco, la escuadra de Charros de Jalisco, representante de México Rojo, escribió una de las páginas más memorables en la historia del béisbol mexicano al proclamarse campeón de la Serie del Caribe 2026, tras vencer en entradas extra 12-11 a Tomateros de Culiacán, en un duelo cargado de dramatismo, emociones y volteretas dignas de una final.

Desde el primer lanzamiento, el ambiente fue inmejorable. Las gradas del Panamericano lucieron abarrotadas y teñidas de rojo, con una afición que nunca dejó de alentar y que jugó un papel fundamental en el empuje del equipo local durante los momentos más complicados del encuentro.

Charros de Jalisco tomó la delantera en la parte baja del segundo episodio al atacar la serpentina de Wilmer Ríos con un rally de tres carreras, lo que encendió a la tribuna. México Verde respondió en la tercera entrada con una anotación, pero la ofensiva de los Rojos volvió a explotar de inmediato.

En la parte baja del tercer inning, México Rojo fabricó cuatro carreras más para ampliar la ventaja a 7-1, mostrando paciencia en el plato y oportunismo con corredores en posición de anotar. Un episodio después, los Charros sumaron dos carreras adicionales para colocar el marcador 9-1, una diferencia que parecía definitiva y que hacía presagiar un cierre tranquilo para los dirigidos por Benjamín Gil.

Sin embargo, México Verde no bajó los brazos. En la quinta entrada, los Tomateros de Culiacán armaron una espectacular reacción al anotar seis carreras, recortando la distancia de manera dramática. En ese rally destacaron los batazos oportunos de Allen Córdoba y Víctor Mendoza, este último refuerzo de los Yaquis de Obregón, quien comenzó a perfilarse como la figura ofensiva de su equipo.

El juego continuó cargado de tensión y nerviosismo. En la séptima entrada, Víctor Mendoza volvió a hacerse presente con el madero al conectar un panorámico cuadrangular solitario por todo el jardín derecho, silenciando momentáneamente al Estadio Panamericano y acercando a México Verde en el marcador.

Charros de Jalisco respondió de inmediato en la parte baja de ese mismo episodio con una carrera más, recuperando ventaja y colocando la pizarra 10-8. La afición volvía a soñar con el título, pero la historia aún tenía un giro más reservado.

En la novena entrada, cuando el título parecía inclinarse nuevamente del lado local, Víctor Mendoza se vistió de héroe momentáneo al conectar su segundo cuadrangular de la noche, ahora con un corredor en base, empatando el juego a 10 carreras y enviando la final a entradas extra ante el asombro de los aficionados.

Con la regla del corredor fantasma en acción, México Verde tomó ventaja en la parte alta del décimo episodio. Esteban Florial inició en segunda base, avanzó a tercera con toque de sacrificio de Jason Atondo y anotó con elevado de sacrificio de Alí Solís para poner el marcador 11-10.

En la parte baja del décimo inning, Charros de Jalisco volvió a demostrar carácter. Alexis Wilson inició como corredor fantasma y avanzó a tercera tras toque de sacrificio de Connor Hollis. Christopher Gastélum ingresó como corredor emergente, mientras Julián Ornelas recibió base por bolas para colocar corredores en las esquinas. Gastélum fue puesto out en el plato, dejando a Charros a un out de la derrota.

Sin embargo, la ofensiva local mantuvo la calma. Willie Calhoun negoció base por bolas para llenar las bases, la carrera del empate entró con Julián Ornelas, y posteriormente Mateo Gil recibió pasaporte, congestionando nuevamente los senderos.

Con la casa llena y el estadio de pie, Bligh Madris conectó el imparable decisivo que hizo estallar el Panamericano, permitiendo la anotación de la carrera de la victoria y sellando el triunfo de Charros de Jalisco por 12-11.

Con este resultado, Benjamín Gil consiguió su primer campeonato como mánager en Serie del Caribe y el sexto de su carrera en la Liga Mexicana del Pacífico. Además, Charros de Jalisco confirmó su dominio reciente sobre Tomateros de Culiacán, al sumar nueve victorias consecutivas en enfrentamientos directos, incluyendo finales de la LMP y duelos de esta Serie del Caribe.

La noche terminó con una celebración inolvidable en Zapopan, donde Charros de Jalisco levantó el trofeo caribeño ante su gente y reafirmó el gran momento del béisbol mexicano a nivel internacional.

JUGADOR MÁS VALIOSO

Al final del encuentro se designó a Michael Wielansky como el Jugador Más Valioso del certamen.