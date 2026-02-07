Cruz Azul evita la derrota en el Nemesio Diez y suma un punto valioso frente a Toluca

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Cruz Azul salió con vida del estadio Nemesio Diez tras empatar 1-1 ante Toluca en un partido de alta exigencia táctica y física, correspondiente a la Jornada 5 del torneo Clausura 2026. El conjunto celeste mostró momentos de control y paciencia, pero también padeció la intensidad escarlata, especialmente en la segunda mitad. Cuando el escenario parecía inclinarse a favor de los locales, José Paradela apareció en los minutos finales para evitar la derrota y mantener a la Máquina en la parte alta de la tabla.

Desde el arranque, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón intentó imponer condiciones a partir de la posesión del balón. Cruz Azul circuló con criterio, buscó amplitud por las bandas y trató de encontrar espacios con Omar Campos y Carlos Rotondi, aunque sin la claridad necesaria para generar peligro constante. La primera mitad transcurrió con un dominio territorial celeste que no se tradujo en oportunidades claras, reflejando la dificultad para romper el orden defensivo de Toluca.

TOLUCA CASTIGA Y TOMA VENTAJA ANTES DEL DESCANSO

A diferencia de su rival, Toluca fue creciendo con el paso de los minutos; el conjunto dirigido por Antonio Mohamed inició con cautela, pero poco a poco adelantó líneas y comenzó a explotar la velocidad de sus extremos. El sector derecho, con Jesús Gallardo, se convirtió en un punto clave para desequilibrar a la zaga visitante.

Al minuto 42, esa insistencia tuvo recompensa. Tras una desatención defensiva de Cruz Azul, el balón llegó a Paulinho, quien definió con precisión para marcar su primer gol del torneo y adelantar a los Diablos Rojos. El tanto cambió el ánimo del partido y obligó a la Máquina a replantear su estrategia de cara al complemento.

REACCIÓN CELESTE Y UN CIERRE LLENO DE TENSIÓN

En la segunda parte, Toluca salió decidido a ampliar la ventaja y estuvo cerca de lograrlo en varias ocasiones. Andrés Gudiño se convirtió en figura al responder con solvencia ante los intentos de Santiago Simón, Marcel Ruiz y Jesús Angulo, evitando que el marcador se ampliara. La presión local fue constante y Cruz Azul se vio exigido en defensa durante largos lapsos.

Larcamón movió sus piezas en busca de mayor presencia ofensiva, y al minuto 62 realizó una modificación clave con el ingreso de Christian Ebere en lugar de Mateo Levy. El debut del atacante nigeriano aportó energía, potencia y una referencia clara en el área, lo que permitió a la Máquina adelantar metros y generar mayor peligro.

La recompensa llegó al minuto 77 cuando Ebere protagonizó una jugada dentro del área que terminó en un rebote tras un choque con el arquero Hugo González. El balón quedó suelto y José Paradela no perdonó, empujándolo al fondo de las redes para decretar el empate 1-1. El cierre del encuentro mantuvo la intensidad, con opciones para ambos equipos, aunque el marcador ya no se movió.

Con este resultado, Cruz Azul suma un punto valioso en una cancha complicada y se prepara para una exigente semana con compromisos en la Concacaf y la Liga MX, mientras que Toluca regresará al Nemesio Diez para recibir a Xolos en la próxima jornada.