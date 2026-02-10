  • 24° C
Internacional / Mundo

VIDEO l Donovan Carrillo sufre tropiezo en los Juegos Olímpicos 2026

Una leve caída durante su presentación no impidió su mejor puntuación histórica en el programa corto, lo que reafirma su evolución técnica

Feb. 10, 2026
Donovan Carrillo durante su presentación, en la que una caída influyó en la calificación final, pero no impidió que lograra su mejor puntuación histórica
El patinador mexicano Donovan Carrillo inició su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con una presentación sólida que reafirma su crecimiento en el patinaje artístico internacional.

Durante la ejecución de su programa, Carrillo perdió ligeramente el equilibrio al intentar concluir uno de sus saltos. El resbalón fue visible para jueces y público, pero no derivó en una caída aparatosa ni interrumpió su desempeño. Su rápida recuperación le permitió retomar la coreografía sin perder ritmo ni ejecución.

El pequeño error no desanimó al patinador tapatío. Su capacidad para mantener la concentración y continuar con solidez confirmó que está preparado para enfrentar rutinas de mayor dificultad y aspirar a mejores resultados en la siguiente fase de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. En el patinaje artístico, estos tropiezos forman parte del proceso de perfeccionamiento y crecimiento de cualquier atleta.

PRESENTACIÓN DESTACADA Y PUNTUACIÓN HISTÓRICA

Durante su rutina oficial, Donovan ejecutó su programa con precisión y control, a pesar de los desafíos técnicos propios de su disciplina. Su esfuerzo fue recompensado con un total de 75.56 puntos, la cifra más alta que ha obtenido en todas sus participaciones dentro de este torneo, reflejando una evolución constante en su nivel competitivo.

¿CÓMO AFECTÓ A DONOVAN?

Lejos de desanimarse, el breve tropiezo en el calentamiento sirvió como aprendizaje. Carrillo mantuvo la concentración durante toda la rutina, recuperó estabilidad y cerró su presentación con solidez, demostrando madurez competitiva. El resultado confirma que está preparado para enfrentar desafíos de mayor dificultad y aspirar a mejores puntajes en la segunda fase de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Fernanda Rodríguez
