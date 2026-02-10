FBI revela nuevas imágenes del presunto secuestrador de Nancy Guthrie en Tucson

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dio a conocer este martes 10 de febrero de 2026, nuevas imágenes relacionadas con el secuestro de Nancy Guthrie, madre de la periodista y conductora de NBC News, Savannah Guthrie.

VIDEO DEL SECUESTRO DE NANCY GUTHRIE

Additional recovered footage, from the same camera - at the same timeline the morning of Nancy Guthrie’s disappearance. This footage is just before the original video shared, with the individual approaching Nancy Guthrie’s front door.



1-800-CALL-FBI or https://t.co/h2BxNqSxkh pic.twitter.com/IgMHXWkL5X — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

El material corresponde al día de la desaparición de la mujer, de 84 años de edad, ocurrida en su domicilio en Tucson, Arizona, entre la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero.

De acuerdo con Kash Patel, director del FBI, las imágenes fueron recuperadas a partir de “datos residuales almacenados en sistemas internos”, luego de que los dispositivos de grabación de la vivienda fueran presuntamente manipulados o retirados.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

En las fotografías y videos se observa a un sujeto encapuchado acercándose a la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie. El individuo porta una mochila, viste pantalones cortos y cubre sus brazos con mangas largas.

En el material difundido se aprecia cómo el hombre intenta ocultar la cámara de seguridad de la puerta utilizando un guante, para después colocar plantas frente al lente con el objetivo de bloquear la visibilidad. Estas acciones refuerzan la hipótesis de una intervención deliberada previa o durante el secuestro.

PIDEN APOYO A LA CIUDADANÍA PARA COLABORAR CON EL CASO DE NANCY

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima informó que, durante los últimos ocho días, ha trabajado de manera coordinada con el FBI y colaboradores del sector privado para recuperar cualquier imagen o video que pudiera haberse perdido, dañado o quedado inaccesible.

Según las autoridades, el material fue localizado en sistemas administrativos tras un análisis técnico especializado. Kash Patel compartió parte de los videos en su cuenta de X y reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con la investigación.

El FBI solicitó que cualquier persona que cuente con información relevante se comunique de inmediato al teléfono 1-800-CALL-FBI.

SAVANNAH GUTHRIE EXPRESA SU ANGUSTIA POR LA DESAPARICIÓN DE SU MADRE

Por su parte, Savannah Guthrie expresó públicamente la angustia que vive junto con sus hermanos ante la desaparición de su madre. A través de un video publicado en Instagram, la conductora pidió el apoyo del público y subrayó que Nancy Guthrie padece problemas cardíacos y necesita tomar medicamentos de manera regular.

“A medida que entramos en otra semana de esta pesadilla, seguimos creyendo que nuestra madre está ahí afuera. Necesitamos su ayuda”, declaró Savannah Guthrie, quien aseguró que las autoridades trabajan sin descanso para localizarla. La familia reiteró su llamado a reportar cualquier información, por mínima que parezca, que pueda contribuir a traerla de regreso a casa.