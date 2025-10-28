Dodgers toma ventaja 2-1 en la Serie Mundial

Dodgers de Los Ángeles y Azulejos de Toronto protagonizaron el segundo juego más largo en la historia de la Serie Mundial, solo detrás del disputado en 2018 entre Dodgers y Medias Rojas de Boston, al imponerse el lunes 6-5 a los Azulejos de Toronto, en un duelo que se extendió a 18 entradas y más de siete horas de duración.

La escuadra angelina dejó tendidos en el terreno a los Azulejos gracias a un cuadrangular monumental de Freddie Freeman, quien mandó la pelota más allá de la barda del jardín central en la parte baja de la decimoctava entrada, para darle el triunfo y la ventaja de 2-1 en la Serie Mundial a los Dodgers.

Fue una noche de ensueño para el beisbol. Tal como sucedió en el Juego 1 de la Serie Mundial 2024 ante los Yankees de Nueva York, Freeman volvió a vestirse de héroe al desaparecer la bola del parque en el momento decisivo.

Los Dodgers preparaban a su estelar lanzador Yamamoto para una eventual decimonovena entrada, pero el batazo de Freeman lo hizo innecesario.

El encuentro comenzó con dominio de los angelinos, que anotaron una carrera en la segunda baja y otra en la tercera para poner el marcador 2-0. En la parte alta de la cuarta, Toronto respondió con cuatro carreras, destacando el cuadrangular del mexicano Alejandro Kirk, quien produjo tres anotaciones para poner arriba a su equipo 4-2.

En la baja de la quinta, los Dodgers empataron a cuatro; sin embargo, Toronto volvió a tomar la ventaja 5-4 en la séptima alta. Los californianos respondieron de inmediato para igualar nuevamente el marcador, y así se mantuvo el duelo hasta la baja del decimoctavo episodio, cuando Freeman puso fin a la maratónica batalla con su batazo de cuatro esquinas.

El pitcher ganador fue Will Klein, mientras que la derrota fue para Brendon Little.

Este martes se disputará el cuarto juego de la Serie Mundial, con Shane Bieber abriendo por Toronto y Shohei Ohtani por los Dodgers.