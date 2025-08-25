Diablos Rojos se harán cargo de gastos de menor lesionado en su estadio

Diablos Rojos del México, dio a conocer nueva información sobre el estado de salud del niño Simón Falah-Assadi Martínez, el niño de 9 años que fue golpeado por una pelota de beisbol en el Estadio Alfredo Harp-Helú.

Tras haberse informado que el menor estaba en terapia intensiva y que su familia necesitaba apoyo para los gastos médicos del hospital, el equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, finalista de la Zona Norte, compartió las buenas noticias y confirmó que se hará responsable de apoyar a la familia económicamente para cubrir el costo de su recuperación.

En un comunicado en la cuenta oficial del inmueble capitalino, se informó que, por parte de la aseguradora titular de Responsabilidad Social, la familia contará con apoyo en la intervención y tratamiento para su recuperación.

APOYO TOTAL A LA FAMILIA DEL MENOR

"De esta manera, a nombre de Diablos Rojos del México y del Estadio Alfredo Harp Helú, confirmamos nuestro compromiso para que la familia Assadi pueda estar dedicada al cien por ciento a la recuperación de Simón", se puede leer, agregando que se reaccionó de manera inmediata tras el impacto.

También se informó que el menor ha tenido una evolución favorable, y gracias a una comunicación directa con su padre, se conoció que se encuentra consciente y de buen ánimo.

"Esta mañana, en comunicación con el padre de Simón, sabemos que está consciente y de buen ánimo. Reconocemos ampliamente la fuerza de Simón para salir adelante, aunque su recuperación aún tomará tiempo".