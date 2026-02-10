Cruz Azul sigue en busca de lugar para construir estadio: Clara Brugada descarta Parque Bicentenario

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Parque Bicentenario no será la nueva casa de Cruz Azul. Así lo confirmó de manera categórica la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien desmintió los rumores que colocaban a este espacio como una de las principales opciones para la construcción del nuevo estadio celeste.

Durante una conferencia de prensa, Brugada señaló que es falso que el Parque Bicentenario vaya a destinarse a un proyecto deportivo o de otra índole distinta a la recreación ciudadana. Además, enfatizó que cualquier iniciativa relacionada con un nuevo estadio deberá pasar por un análisis riguroso y partir de propuestas formales presentadas por el club.

PARQUE BICENTENARIO, FUERA DE CUALQUIER PROYECTO DEPORTIVO

La mandataria capitalina fue clara al afirmar que el Parque Bicentenario no está disponible para el proyecto de Cruz Azul. "Es mentira que será destinado para algún otro proyecto. Si Cruz Azul quiere construir un estadio en la Ciudad de México, tendrán que hacer propuestas que se analizarán, siempre y cuando no afecten el equipamiento que ya tiene la ciudadanía", explicó.

Brugada también destacó que el parque se encuentra bajo resguardo del gobierno federal, especialmente tras el accidente ocurrido en mayo de 2025 durante el festival Axe Ceremonia, donde fallecieron dos jóvenes fotógrafos.

Desde entonces, el sitio es considerado exclusivamente como un espacio público de recreación, lo que refuerza su descarte como sede deportiva.

¿DÓNDE PODRÍA CONSTRUIRSE EL NUEVO ESTADIO DE CRUZ AZUL?

Las declaraciones de la jefa de gobierno surgen luego de la reunión que sostuvo con Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, en la que se abordó el tema del estadio propio, un proyecto largamente esperado por la afición.

En redes sociales se han mencionado posibles ubicaciones como el Deportivo Galeana, el Parque Cuitláhuac o la zona de la Refinería; sin embargo, ninguna de estas alternativas ha sido confirmada ni avalada oficialmente por las autoridades.

Actualmente, Cruz Azul disputa sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc y contempla su regreso al Estadio Banorte para el Apertura 2026. A pesar de ello, el objetivo de construir su propio estadio sigue latente, aunque todavía sin una sede definida ni un proyecto presentado públicamente.