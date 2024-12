¿Chicharito se retirará en Chivas o aceptará una oferta del extranjero? Esto dijo

El futuro de Javier "Chicharito" Hernández en Chivas es incierto, pero su amor por el club tapatío es innegable. El delantero mexicano, máximo goleador histórico de la selección nacional, ha expresado su deseo de retirarse con el Club Deportivo Guadalajara, sin embargo, no descarta la posibilidad de recibir una oferta atractiva del extranjero antes de poner fin a su carrera profesional.

De acuerdo a información de Fox Sports, Chicharito afirmó que aunque su sueño es regresar a Chivas para retirarse en el club que lo vio nacer futbolísticamente, estaría dispuesto a considerar otras oportunidades si llegan desde fuera de México.

"Me encantaría retirarme ahora mismo en Chivas, pero ¿y si viene una oferta de otro país y quiero probarla?", confesó el delantero de 35 años, dejando abierta la posibilidad de una despedida internacional.

Chicharito no solo quiere retirarse en Chivas, sino, ganar campeonatos con el club que lo formó...



