"Chicharito" no piensa en el retiro de la selección

"Sigo elegible. Cuando yo vea que ya no quiera estar en la selección o decida dar un paso al costado porque creo que ya no puedo ayudar, yo me voy a retirar de la selección", comentó Hernández.

Para mucho aficionados, expertos y conocedores del balompié es de extrañar que el nombre del máximo goleador histórico del Tri color no aparezca en la lista de jugadores llamados para participar en el Mundial próximo a celebrarse en Qatar.

"Chicharito" tiene ya tres años sin recibir un llamado por parte del estratega de la selección para participar en algún partido, a pesar de que ha mantenido un buen nivel con su equipo dentro de la MLS, el Galaxy L.A.; cortando así la racha de justas mundialistas a las que ha asistido con tres desde que fue llevado en 2010 a Sudáfrica.

"Uno siempre está dispuesto para ser tomado en cuenta, pero hay que rendir cada fin de semana en la cancha y poder sobresalir para ser uno de los mejores jugadores mexicanos", agregó el artillero del club angelino.

Asimismo manifestó sentirse complacido con su desempeño en la MLS y espera continuar su paso por esa liga, esto luego de que se encuentran en pláticas con el club para una posible extensión de su contrato, el cual finaliza la siguiente temporada.

No nos queda más que esperar para ver que le depara el destino profesional al delantero mexicano, pero ya cada vez es más difícil la posibilidad de que asista a otro Mundial.