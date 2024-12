"Checo" Pérez ya tiene sustituto en Red Bull: ¡Liam Lawson llega a la escudería!

El equipo Red Bull Racing confirmó lo que ya era un secreto a voces: Liam Lawson será el nuevo compañero de Max Verstappen a partir de 2025.

Este jueves 19 de diciembre, el equipo austriaco hizo oficial la incorporación del joven neozelandés, quien sustituirá al piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez.

Después de una temporada 2024 que sirvió como una especie de prueba para Lawson, el piloto de 22 años ha demostrado estar listo para el gran salto al equipo principal de Red Bull. Su destacada actuación, particularmente desde el Gran Premio de Estados Unidos, le permitió consolidarse como la opción ideal para ocupar el asiento que deja Pérez.

Tanto Lawson como el japonés Yuki Tsunoda eran los principales contendientes para reemplazar al mexicano. Sin embargo, el neozelandés terminó llevándose el puesto, dejando a Tsunoda en espera de su oportunidad de ascender al equipo principal.

Lawson aprovechó al máximo las oportunidades que tuvo durante el 2024, logrando puntos importantes en el Circuito de las Américas y demostrando su capacidad para competir al más alto nivel.

"Es un sueño de toda la vida para mí, es algo que he deseado y por lo que he trabajado desde que tenía ocho años. Ha sido un viaje increíble hasta ahora. Quiero agradecer enormemente a todo el equipo de VCARB por su apoyo, las últimas seis carreras han jugado un papel muy importante en mi preparación para este siguiente paso", declaró Lawson en el comunicado oficial.

