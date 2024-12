"Checo" Pérez confirma su salida del equipo Red Bull

La temporada 2024 de Fórmula 1 fue un camino lleno de altibajos para el piloto mexicano Sergio Pérez, quien desde semanas antes del Gran Premio de Abu Dhabi parecía tener su futuro ya definido.

Finalmente, hoy miércoles 18 de diciembre, el mexicano confirmó su salida del equipo Red Bull, una relación profesional que terminó después de cuatro años de logros y grandes momentos en la F1.

A través de un mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), que fue compartido por el equipo, Pérez anunció el fin de su colaboración con Oracle Red Bull Racing.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl