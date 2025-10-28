Blue Demon Jr. en terapia intensiva: sufrió accidente automovilístico. Este es su estado de salud

La tarde de este lunes 28 de octubre, la familia y el equipo de trabajo del reconocido luchador mexicano Blue Demon Jr. informaron sobre un accidente automovilístico que sufrió el heredero de la leyenda azul durante la madrugada del martes. El percance obligó a su traslado de emergencia y posterior internamiento en la unidad de terapia intensiva.

A través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales del gladiador, su entorno confirmó el incidente sin revelar las causas ni el lugar exacto del suceso. En el mensaje, se precisó que el luchador “se encuentra estable y fuera de peligro”, aunque permanece bajo observación médica.

“Durante la madrugada de este lunes, Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico. Afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios”, señala el documento.

ASÍ SE ENCUENTRA SU ESTADO DE SALUD

Pese a que el comunicado asegura que su condición es estable, la estancia del luchador en terapia intensiva evidencia la seriedad de las lesiones ocasionadas por el accidente. El equipo médico que lo atiende mantiene un seguimiento cercano para garantizar su recuperación.

La noticia ha generado gran preocupación en el mundo de la lucha libre y entre los aficionados, ya que Blue Demon Jr. continúa activo en los cuadriláteros a sus casi 60 años (edad que cumplirá en julio de 2026), participando regularmente en eventos por todo el país.

La familia del legendario deportista pidió respeto a su privacidad durante este proceso de recuperación y agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas tras darse a conocer el percance.

Finalmente, el equipo del luchador aclaró que evitarán cualquier tipo de especulación sobre su estado de salud. En caso de existir nueva información, ésta será comunicada por los canales oficiales o, “en el mejor de los casos, de viva voz” del propio Blue Demon Jr., tan pronto como su estado lo permita.