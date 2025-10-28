  • 24° C
Deportes

Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca

Un juez de la Ciudad de México emitió la resolución acusando al empresario de presunto delito de desobediencia de particulares agravado

Oct. 28, 2025
El delito está contemplado en los artículos 178 al 183 del Código Penal Federal.

Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca y accionista del Real Oviedo, enfrenta una orden de aprehensión emitida por un juez de la Ciudad de México, acusado del presunto delito de desobediencia de particulares agravado.

De acuerdo con fuentes judiciales, el empresario habría incumplido en dos ocasiones la orden de presentarse a una audiencia donde se formularía la imputación en su contra.

Ante la falta de comparecencia y sin una justificación válida, el juez declaró tanto a Martínez como a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del Club Pachuca, como sustraídos de la acción de la justicia.

¿POR QUÉ HAY UNA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL PRESIDENTE DE GRUPO PACHUCA?

La medida judicial fue girada después de que Martínez y Cabrera desobedecieran el mandato de presentarse a una audiencia inicial.

El delito de desobediencia de particulares agravado está contemplado en los artículos 178 al 183 del Código Penal Federal, que sanciona con penas de prisión y multa a quien se resista al cumplimiento de un mandato legítimo de la autoridad.

Una vez que se cumpla la orden de aprehensión, Jesús Martínez será trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde continuará su proceso judicial. Lo mismo ocurrirá con el representante legal del Club Pachuca, involucrado en el mismo caso.

imagen-cuerpo

¿QUÉ ES LA DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES AGRAVADO?

El delito de resistencia o desobediencia de particulares ocurre cuando una persona se opone, con fuerza o amenazas, al ejercicio de funciones públicas o al cumplimiento de órdenes legítimas de la autoridad. Este acto, sin causa justificada, constituye un delito penal sancionado por la ley mexicana.

César Leyva
