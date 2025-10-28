  • 24° C
Deportes

Yaquis recibe a Cañeros este martes 28 de octubre

La Tribu jugará ante Mochis en una serie que promete ser muy emocionante

Oct. 28, 2025
Yaquis barrio a Tucson el pasado fin de semana.
Este martes inicia la Serie 3 de la Liga Mexicana del Pacífico, donde Yaquis y Cañeros se volverán a ver las caras, ya que estos dos equipos iniciaron su campaña jugando los juegos inaugurales el 15 y 16 de octubre.

¿CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS A ESTE COMPROMISO?

Los Yaquis llegan con el entusiasmo al tope, ya que el pasado fin de semana barrieron de manera contundente y aplastante al Tucson Baseball Team, que fungió como local en ese juego tras las complicaciones migratorias que hicieron imposible su localía en el estado de Arizona.

Por su lado, Mochis viene de perder ante Hermosillo, logrando solo un juego de tres, por lo que perdió su serie ante los Naranjeros. Ahora buscará retomar el buen paso con el que inició esta temporada.

YAQUIS BUSCA REVANCHA

En las series inaugurales, Yaquis y Cañeros se enfrentaron en Mochis y Obregón, donde los verdes (no "pericos") pudieron sacar las dos victorias en los estados de Sinaloa y Sonora, dejando en duda lo que depararía a los Yaquis esta temporada.

imagen-cuerpo

Sin embargo, Obregón logró reponerse y ya suma dos series ganadas por barrida, manteniéndose en tercer lugar en la tabla general, solo por debajo de Mexicali y Hermosillo.

Cada vez el roster de los Yaquis se ve mejor. Gabe Álvarez ha encontrado la fórmula para ganar partidos, y eso hace que la ilusión de la afición crezca, volviendo muy atractivo ver jugar a los Yaquis de Ciudad Obregón.

Fernando Domínguez
