América vs Toluca: ¿el tren interurbano tendrá horario especial por la final? esto sabemos

Este domingo 25 de mayo tendrá lugar la final del torneo Clausura 2025, el partido será en la capital del Edomex en el Estadio Nemesio Diez; en el recinto se enfrentarán América vs Toluca. Para este partido, algunos aficionados desean evitar el tráfico de la carretera y un medio de transporte alternativo es el tren interurbano; un medio directo de la CDMX a Toluca.

A pesar de que este tren aún no está operando completamente, si permite llegar desde Santa Fe hasta la ciudad de Zinacantepec. También teniendo una estación en el centro de Toluca; siendo el medio de transporte que más rápido permite llegar a los aficionados, algunos se han preguntado si este tren tendrá un horario especial debido al partido.

¿HABRÁ HORARIO ESPECIAL DEL TREN INTERURBANO PARA LA FINAL DEL TORNEO?

El partido entre América vs Toluca ha generado gran emoción entre los aficionados, esto debido a que los Diablos han llegado a varias finales, sin embargo, llevan un saldo negativo siendo su última copa ganada en 2010. La llegada de este equipo ha provocado gran emoción y poder disfrutar la final en el Estadio Nemesio Diez en el corazón de la ciudad podrá provocar que varios americanistas usen el tren interurbano para llegar a la sede.

El tren interurbano opera los 365 días del año, a pesar de tener un horario de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. Por un cambio temporal; el horario de uso terminará a las 21:15 horas. Sin embargo; las autoridades no han informado si este medio de transporte tendrá o no un horario especial, aunque es posible que no haya y se debe tomar en cuenta que el último tren a Santa Fe será a las 21:15 horas.

¿CÓMO PUEDO LLEGAR DESDE SANTA FE AL ESTADIO NEMESIO DIEZ?

El viaje de Santa Fe en el tren interurbano a cualquiera de las cuatro estaciones del Edomex tiene un costo de 60 pesos. Para usar este medio de transporte se puede comprar un boleto en la misma estación o usar la tarjeta de movilidad, misma que se puede conseguir en el lugar antes de subir al tren.

Por otro lado; los interesados en ver el partido deberán de bajar en la estación de Toluca, que se encuentra en la avenida Pino Suárez, y aunque no hay un autobús que llegue al frente del estadio, se puede tomar uno que vaya para el centro y bajarse en el Centro Tolzu, caminar por Los Portales, pasar el parque de la Alameda y a unas cuadras se podrá ver la casa de los Diablos Rojos.