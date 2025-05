Yaquis señalan que no se ha socializado la postura para solicitar mesas de trabajo

Aun cuando se tenía programada una reunión entre el pueblo y representantes de las autoridades de Loma de Guamúchil el pasado domingo a fin de consultar las problemáticas y buscar la forma de solicitar la reanudación de mesas de trabajo con los tres órdenes de gobierno, ante la ausencia del gobernador y capitán dicha reunión se pospuso para una próxima fecha.

César Cota Tórtola, integrante de la tropa Yoemia en el pueblo de Loma de Guamúchil recordó que previo al término de la Cuaresma un grupo de integrantes de la etnia Yaqui solicitó una audiencia con autoridades del gobierno, advirtiendo un posible cierre de la carretera a la altura del Danzante Yaqui, lo cual calificó de fuera de tiempo, pero señalando que si son necesarias dichas mesas de trabajo.

"De que hay problemas, hay problemas, pero en la comunila, en la Guardia tradicional no nos han informado todavía, ayer (domingo) estuvimos en una reunión, en una asamblea y no se presentaron ni el capitán y tampoco el gobernador, para que nos informaran detalladamente todo lo que ellos están diciendo, y es lo que se recordó ayer, que no nos han informado todavía nada", declaró.

Del mismo modo, añadió que parte de las problemáticas que han escuchado que están demandando las autoridades de la etnia en dicha comunidad existen, no se ha realizado el consenso para ver cómo debe de reaccionar el pueblo, agregando que además estas deben de realizarse en la propia tierra Yaqui, señalando que ya terminada la cuaresma pueden realizar este tipo de reuniones.

"Sobre los programas (sociales) están bien, pero si hay mucha necesidad en nuestro pueblo, sobre todo el agua potable, pero pues ojalá que todo llegue en las mesas de trabajo", explicó.

Cota Tórtola, explicó que se pide a las autoridades que informen sobre los puntos que se están solicitando, para que en presencia de las mujeres e integrantes de la tropa se puedan consensar las acciones a seguir, siempre en beneficio de la comunidad en general y buscando no afectar a terceros.