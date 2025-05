3 promociones de Nintendo Switch Lite que no puedes dejar pasar en Bodega Aurrerá

Una de las versiones que han salido al mercado de la original Nintendo Switch y que ha llamado la atención por ser una versión económica y más accesible para los fans es la Nintendo Switch Lite.

A la fecha en que se está subiendo esta nota, se está llevando a cabo una oferta que no puedes dejar pasar, orquestada por Bodega Aurrera.

Es por eso que te pasamos el dato en este artículo para que estés enterado y te animes a probar una nueva forma de disfrutar los títulos de la Nintendo Switch.

OFERTA DE BODEGA AURRERA EN NINTENDO SWITCH LITE

Recientemente, Bodega Aurrerá ha lanzado ofertas que ha captado la atención de muchos:

La Nintendo Switch lite gris está disponible por tan solo 3 mil 199 pesos, con envío gratuito y la posibilidad de pagar hasta en 12 mensualidades fijas de 399.61 pesos.

La Nintendo Switch lite azul está disponible por tan solo 3 mil 188 pesos, con envío gratuito y la posibilidad de pagar hasta en 12 mensualidades fijas de 398.23 pesos

La Nintendo Switch lite gris más juego de Mario kart 8 deluxe está disponible por tan solo 4 mil 189 pesos, con envío gratuito y la posibilidad de pagar hasta en 12 meses sin intereses de 349.08 pesos

Para quienes buscan una consola portátil, económica y con una amplia biblioteca de juegos, la Nintendo Switch Lite representa una excelente opción. Y con la oferta actual de Bodega Aurrerá, es una oportunidad que no se puede dejar pasar.

¿QUÉ ES LA NINTENDO SWITCH LITE?

La Nintendo Switch Lite es una versión compacta y ligera de la popular consola de Nintendo, diseñada exclusivamente para el juego en modo portátil.

Con una pantalla LCD de 5.5 pulgadas y un peso de solo 275 gramos, es perfecta para llevarla a cualquier lugar. Para sorpresa de los fans, a pesar de su tamaño, ofrece una experiencia de juego completa, compatible con la mayoría de los títulos de Nintendo Switch, incluyendo éxitos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Animal Crossing: New Horizons.

La duración de la batería es otro de sus puntos fuertes, ofreciendo entre 3 y 7 horas de juego continuo, dependiendo del título.

Además, su diseño con controles integrados y una cruz de control incorporada la hacen cómoda y fácil de usar.