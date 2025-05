Así se vería Blue Mary de The King of Fighters en la vida real, según la inteligencia artificial

Blue Mary es una luchadora que debutó originalmente en el videojuego Fatal Fury 3: Road to the Final Victory, y más tarde se integró al elenco de The King of Fighters, pero desde que debutó en las arcades, robó el suspiro de más de uno con su increíble belleza y poder de combate.

Es por eso que, con la ayuda de la inteligencia artificial, ahora mismo hemos traído a la vida a la icónica luchadora de la saga The King of Fighters.

ASÍ SE VERÍA BLUE MARY DE THE KING OF FIGHTERS EN LA VIDA REAL

Las imágenes generadas por IA han capturado cada detalle del estilo inconfundible de Blue Mary: su característico top rojo, los pantalones de mezclilla, el corte de cabello corto rubio y esa actitud decidida que la distingue desde su debut.

El resultado es una interpretación visual que mezcla realismo y fidelidad al diseño original, que seguramente despertará la nostalgia y el impacto entre los seguidores de la saga.

¿QUIÉN ES BLUE MARY?

Blue Mary o Mary Ryan es una luchadora que debutó originalmente en el videojuego Fatal Fury 3: Road to the Final Victory, y más tarde se integró al elenco de The King of Fighters.

Durante su paso por Fatal Fury, su vida se vería envuelta en tragedia luego de que su ex amante, Butch, y su padre fueran fusilados por terroristas durante una misión de protección al presidente.

Devastada por la pérdida, se dice que ella nunca ha vuelto a sonreír desde aquel incidente y que la chaqueta de cuero que lleva es un recuerdo dado a ella como regalo de Butch.

Habiendo aprendido por su ex-amante cómo luchar, ella se convierte en una freelancer y, a lo largo de la serie, asume diversos trabajos para investigar casos misteriosos.