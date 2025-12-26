  • 24° C
Yaquis logra la serie en casa al vencer a Venados 7-3

Ante la mejor entrada de los últimos años en el Estadio Yaquis

Dic. 26, 2025
Obregón buscará la barrida este sábado en el tercer juego de la serie.
Yaquis de Ciudad Obregón logró la victoria y se quedó con la serie ante Venados de Mazatlán, al vencerlos por segunda noche consecutiva, ahora con marcador de 7-3.

Ante un lleno impresionante en el Estadio Yaquis, la afición fue testigo de cómo su escuadra ganó la serie y se colocó en una mejor posición en el standing, con miras a asegurar la clasificación y abrir la postemporada en casa.

Fiel a su costumbre, el equipo local anotó en las primeras entradas, producción que resultó suficiente para encaminarse al triunfo. Yaquis pisó la registradora en la parte baja de la primera entrada con dos carreras; en la segunda se despachó con cuatro grandes anotaciones para poner el marcador 6-0. Todavía en la parte baja del tercer episodio anotó la séptima carrera en su casillero.

Mazatlán se quitó la blanqueada en la parte alta de la séptima entrada con dos anotaciones, y en la parte alta de la octava se acercó con una carrera más para colocar cifras de 7-3. Al final, el marcador ya no se modificó y Yaquis se adjudicó la victoria.

imagen-cuerpo

LANZADORES DEL PARTIDO

Por Obregón abrió y ganó Odrisamer Despaigne, quien consiguió su séptima victoria de la temporada. Lanzó por espacio de siete entradas completas, aceptó seis imparables, dos carreras, otorgó dos bases por bolas y recetó cinco ponches. Le siguieron dos lanzadores más.

Por Venados, abrió y cargó con la derrota Edgar Torres, quien lanzó dos entradas completas, aceptó ocho imparables y las siete carreras del partido, no otorgó bases por bolas y ponchó a un contrario. Le auxiliaron cuatro lanzadores más.

Este sábado culmina la serie; el partido dará comienzo en punto de las 6:00 pm. Yaquis, en busca de la barrida, enviará a Felipe González, mientras que Mazatlán, en busca del juego del honor, mandará a la loma a Aaron Shortridge.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

