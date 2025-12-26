Culto a la "Santa Muerte" es una de las tinieblas de la Diócesis: Obispo Pozos

Durante la celebración de la misa de Navidad, Monseñor Felipe Pozos señaló que estas prácticas representan una de las tinieblas presentes en la Diócesis.

En la misa celebrada la mañana del 25 de diciembre en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, el obispo Felipe Pozos Lorenzini hizo referencia a la cultura de adoración o veneración a la "Santa Muerte", la cual ha identificado en algunas regiones de la Diócesis.

Recordó que, para la Iglesia, la novena de Navidad consiste en celebrar durante nueve días el nacimiento de Jesús como si se tratara de uno solo, y que en este tiempo debe tenerse presente que Cristo se hizo hombre para vencer las tinieblas del mundo.

"En la Diócesis hay muchas tinieblas; por ejemplo, este culto a la Santa Muerte. El otro día, cuando iba rumbo a Guaymas, vi una capillita a la orilla de la carretera dedicada a la muerte. En algunas parroquias del sur de la diócesis, a la entrada y salida de las poblaciones, a veces le decimos ´la Santa Muerte´, pero es la ´satánica muerte´", resaltó.

Pozos Lorenzini afirmó que este tipo de creencias son formas en las que el maligno se hace presente, al igual que otras actitudes como el resentimiento, el rencor hacia los demás o el vivir recordando constantemente las ofensas recibidas.

El obispo enfatizó que el Niño Jesús viene a iluminar las tinieblas del mundo y que, por ello, el tiempo de Navidad es propicio para reflexionar sobre las propias sombras y asumir un compromiso de cambio.

CLAUSURARÁN AÑO JUBILAR

El próximo domingo 28 de diciembre, en la festividad de la Sagrada Familia, se llevará a cabo la clausura del Año Jubilar de la Esperanza, el cual inició en diciembre de 2024 con la apertura del Pórtico de la Esperanza en la Catedral.

La invitación está dirigida a toda la comunidad católica para participar y formar parte de este acto simbólico, que se realizará también en iglesias de todo el mundo que se sumaron al Año Jubilar.