Ingresos de parador yaqui serían para gasto del acueducto

Las utilidades que los integrantes de la etnia yaqui pudieran obtener de la actividad comercial que realizarían en el parador yaqui de Loma de Guamúchil (denominado el venado), serían para solventar los gastos de operación del acueducto yaqui, que proveerá de agua potable a 53 comunidades de la tribu, manifestó Martín Vélez de la Rocha.

El coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Cedis) en Sonora dijo que el gobernador del estado, Alfonso Durazo, planteó a las autoridades de la etnia dicha posibilidad, para lo cual el gobierno estatal podría apoyar en la rehabilitación de los espacios que han sido vandalizados, y para lo relativo a la organización de las actividades, tendrían que ponerse de acuerdo las autoridades de los distintos pueblos.

Desde que se construyó la planta potabilizadora e inició operaciones el acueducto ha sido la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la instancia que ha solventado esos gastos, pero en un futuro mediato serán los propios miembros de la etnia quienes deberán hacerlo, comentó el funcionario.

El tema de la venta de artesanías y alimentos tradicionales en el danzante se ha visto un poco lento hasta ahora, dado que se ha dado prioridad a otros más urgentes, como son precisamente el surtido de agua potable y la implementación de las tierras nuevas al cultivo, la construcción y operación de la Universidad del Pueblo Yaqui, así como el hospital de segundo nivel en Vícam Estación, comentó.

Hizo saber que la dependencia a su cargo está pendiente de las necesidades de la etnia, y esperarán a que pase el cambio de autoridades tradicionales el 6 y 7 de enero, para retomar ese y otros temas.

Mencionó que el gobernador está siempre en un diálogo directo y permanente con las etnias, por lo que consideró que no deberá haber mayores problemas en ese sentido.