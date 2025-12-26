Mujer se come 20 tamales durante la Navidad y termina intoxicada

Las celebraciones navideñas dejaron un inusual y preocupante saldo en Ciudad Obregón, donde una joven de 25 años terminó recibiendo atención médica tras consumir 20 tamales en cuestión de minutos. El caso fue confirmado por la Cruz Roja, que reportó una intensa jornada de emergencias durante la noche del 24 de diciembre y la mañana de Navidad.

El comandante José Luis Osegueda Osegueda informó que, en ese periodo, se brindaron 214 atenciones médicas, una cifra que superó lo habitual y reflejó los excesos y accidentes propios de las festividades decembrinas.

UN CASO QUE SORPRENDIÓ A LOS PARAMÉDICOS

De acuerdo con el reporte, la mujer, de complexión delgada, llegó a solicitar ayuda tras presentar una intoxicación provocada por la ingesta excesiva de alimentos. El propio comandante reconoció que se trató de un caso poco común para los socorristas.

Señaló que, aunque no es raro atender personas con malestares estomacales en estas fechas, la cantidad de comida consumida llamó la atención. Explicó que la mayoría de las intoxicaciones alimentarias que atienden durante celebraciones se deben al exceso, más que a la mala calidad de los alimentos.

QUEMADURAS Y PIROTECNIA, OTRO FOCO DE RIESGO

Además del caso de intoxicación, la Cruz Roja atendió a una niña de cinco años que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el pie izquierdo a causa de la explosión de cohetes. También se reportó el caso de un adolescente que estuvo a punto de perder el ojo derecho por un accidente similar.

En total, durante la noche buena se atendieron cuatro personas con quemaduras por pirotecnia, dos adolescentes y dos menores de edad, una cifra superior a la que normalmente se registra en estas fechas.

ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y EMERGENCIAS VIALES

Entre los servicios destacados también se encuentra el caso de una mujer de la tercera edad que sufrió quemaduras en piernas y pies tras derramarse caldo hirviendo de una olla con menudo. Este tipo de accidentes domésticos, según los paramédicos, aumentan durante las reuniones familiares.

En materia vial, se registraron ocho choques automovilísticos, además de una persona lesionada por arma de fuego, seis casos de asfixia, un herido por arma blanca y tres personas involucradas en riñas.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

Autoridades de emergencia reiteraron el llamado a moderar el consumo de alimentos y bebidas durante las celebraciones, así como a extremar precauciones con el uso de pirotecnia y en la preparación de comida caliente.

Los cuerpos de auxilio recordaron que, aunque la Navidad es una fecha de convivencia, también puede convertirse en una jornada de alto riesgo si no se toman medidas básicas de prevención en casa y en la vía pública.