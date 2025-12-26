Respeta autoridad estatal acuerdo con "pafas"

Durante lo que va de diciembre y sobre todo en la Nochebuena y Navidad, la autoridad estatal respetó el acuerdo establecido con las organizaciones de protección al patrimonio familiar, comúnmente llamadas "pafas", y no se denunciaron molestias a los afiliados, siempre y cuando trajeran sus documentos en regla, por lo que se espera que así transcurra de aquí a la finalización del periodo vacacional, expuso Fidel Lugo Ayala.

El presidente nacional de Sippafa A.C. dijo que los retenes carreteros no se han quitado, pues las dependencias tanto federales como estatales hicieron saber que esto es por seguridad, por lo que exhortó a quienes tienen vehículos registrados en la organización a que lleven siempre consigo documentos como la afiliación vigente, licencia de conducir, seguro de daños a terceros, así como las cartas de no robo en México y Estado Unidos.

Documentos como la cartea de no robo y el seguro, dijo, se los pueden gestionar en las oficinas de Sippafa, por lo que invitó a acudir la más cercana y de esta manera evitar ser afectados.

Lugo Ayala reveló que durante el presente mes ha estado recibiendo a propietarios de los llamados autos "chocolate", los cuales siguen afiliando, algunos de los cuales pueden ser de reciente ingreso al país y otros ya con algún tiempo en territorio nacional Y que se están cambiando de organización, y otros por venta.

En relación con el módulo de Repuve móvil, que estuvo cerca de un mes en el sur del estado para regresarse a norte, expresó que no saben en cuánto tiempo va a volver a la región sur, donde quedaron pendientes muchos municipios, entre ellos Guaymas, Empalme, Etchojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Bácum.