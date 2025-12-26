Fueron tranquilas Nochebuena y Navidad: UMPC

Como fechas tranquilas catalogó el titular de la Unidad Municipal de protección Civil (UMPC), Francisco Mendoza Calderón, la Nochebuena y Navidad, pues sólo tuvieron 16 llamados, entre accidentes, pirotecnia e incendios de lotes baldíos, que fueron canalizados a las instancias correspondientes, indicó Francisco Mendoza Calderón.

En lo relativo a la pirotecnia, hizo saber que sólo recibieron tres denuncias, las cuales fueron canalizadas a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que es la instancia encargada de darles seguimiento.

Por lo que toca a otras situaciones anómalas, reveló que no se recibieron denuncias por obstrucción de salidas de emergencia en negocios del centro de la ciudad, pues todo transcurrió en calma.

Mencionó que continuarán pendientes por si en los días subsiguientes se presentaran casos que requieran de su atención urgente, para realizar lo conducente y canalizar aquellos asuntos que lo requieran, tanto a Seguridad Pública o al Departamento de Bomberos.

ALBERGUES, LISTOS

Por lo que respecta a la disposición de albergues para personas en situación de calle ante las bajas temperaturas, mencionó que hay varios lugares disponibles, siendo el CUM el destinado para cuando son muchas las personas a trasladar; y cuando son muy pocas se les lleva el edificio de Seguridad Pública o la central de autobuses a pasar sólo la noche, sin embargo, no fue necesario utilizar ninguno de los dos, pues esta vez no ha hecho frío.

Reiteró el comentario de que continuarán a la expectativa para brindar el apoyo y traslado a quienes lo requieran, en dado caso de que en los próximos días se requiera.