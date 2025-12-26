Se queda corta afluencia de pasajeros el 24 y 25 para taxis de Obregón

Pese a las expectativas que se tienen por la temporada de navidad, el servicio de taxis colectivos de Obregón registró una caída de hasta el 50 por ciento en la afluencia de pasajeros los días 24 y 25 de diciembre en relación al año pasado.

Reynaldo Castillo López, presidente de la Fundación Madrazo y representante de cuatro organizaciones de taxistas de Obregón, explicó que se dejaron 20 carros de guardia para atender la afluencia festiva, aunque la movilidad fue inusualmente baja si se compara con años anteriores.

¿Qué factores explican la baja afluencia en taxis durante Navidad?

“Yo creo que el 24 y 25 la afluencia si bajó un 40, un 50 por ciento de la gente que se movilizaba el año anterior y años anteriores”, detalló.

Incremento de pasajeros previo a la Noche Buena

Castillo López atribuyó esta baja en la afluencia a que la gente de Obregón cambió sus hábitos y se preparó con tiempo para no dejar las compras hasta el último momento del 24 de diciembre, además que prefirieron quedarse en casa con sus familias el 25 durante el transcurso del día.

Los repuntes más importantes en la afluencia de pasajeros que se tuvieron en estas fechas fueron principalmente del día primero al 23 de diciembre, en especial los dos días previos a la Noche Buena.

“El día 22 y 23 es cuando tuvimos mayor afluencia, sí se llegó hasta el 60 por ciento de aumento, la gente acudió a comprar regalos, las cenas navideñas y varias cosas que necesitaban del centro de la ciudad”.

Los taxistas estarán a la espera de un buen cierre de año con las compras de las cenas de Año Nuevo y todo lo que se requiere para que las familias de Obregón convivan.