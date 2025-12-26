Van por nuevas tarifas concesionarios de transporte suburbano del sur de Sonora

Los concesionarios del transporte suburbano cerrarán el 2025 sin el aumento de tarifas que gestionaron a lo largo del año para hacer frente a los costos de operación, informó el presidente del Frente Único del Transporte Foráneo y Suburbano del Sur de Sonora, Ramón Lorenzo Tapia Castillo.

El dirigente del gremio dijo que gestionaron ante las autoridades a lo largo del año y, aunque no hubo luz verde para esa solicitud, se acordó un estudio en el que se analizará la situación del gremio.

Este aumento tarifario beneficiaría a los concesionarios del sur de Sonora, quienes se asfixian con los altos costos de operación, principalmente el combustible que lleva el 60 por ciento de los ingresos.

Impacto de los costos operativos en los concesionarios del sur de Sonora

"Hasta ahorita no hay aumento, ya hemos hecho gestiones las autoridades, quedó que se iba a estudiar, si hubiera aumento de tarifa nos beneficiaría, porque nuestros costos de operación son muy elevados, más por el precio del diésel, que se lleva alrededor del 60 por ciento de nuestros ingresos", dijo.

A los costos de combustible se les suma el desgaste mecánico y de neumáticos, luego que los camiones recorren un promedio de 300 a 400 kilómetros diarios por los caminos de los valles agrícolas y zona serrana baja del sur de Sonora, ocasionando gastos en materia de mantenimiento y refacciones.

En caso que los concesionarios logren el aumento en las tarifas para el año entrante y se siga respetando el acuerdo entre los vendedores de combustible y el gobierno de no aumentar los precios, los concesionarios "tendrán un respiro" y podrán seguir prestando el servicio en el sur de Sonora.