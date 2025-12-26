"Regalo de Navidad" por la Comisión Federal de Electricidad: recibo de la luz se dispara al doble o triple

Mientras muchas familias de Cajeme intentaban cerrar el año entre reuniones y cenas decembrinas, un recibo inesperado terminó por apagar el ánimo festivo. Los cobros elevados en el servicio de energía eléctrica provocaron molestia, preocupación y enojo entre cientos de usuarios que aseguran haber recibido facturas con montos fuera de lo común, justo en una de las épocas más complicadas para la economía familiar.

A través de redes sociales y denuncias directas a medios locales, ciudadanos de distintas colonias de Ciudad Obregón han expresado su inconformidad ante lo que consideran un abuso por parte de la Comisión Federal de Electricidad, al enfrentar pagos que duplican o incluso triplican su consumo habitual.

RECIBOS QUE LLEGARON COMO UN GOLPE DE FIN DE AÑO

Los testimonios coinciden en un mismo patrón: recibos que antes rondaban los mil pesos, ahora superan los 3 mil, 5 mil y hasta 8 mil pesos. Para muchas familias, este incremento representa un golpe directo al presupuesto, en un mes donde los gastos por celebraciones, regalos y compromisos escolares se multiplican.

Vecinos de colonias como Las Misiones relatan que, incluso tomando medidas para reducir el consumo eléctrico, el monto final fue mayor al de bimestres anteriores. La molestia aumenta al considerar que durante esta temporada el uso de aires acondicionados disminuye de forma considerable debido al clima más fresco.

Una de las principales quejas apunta a posibles errores en las lecturas de los medidores. Usuarios señalan que personal de la CFE no realiza la lectura real y, en su lugar, aplica estimaciones que terminan inflando el cobro. Esta práctica, aseguran, deja en desventaja al consumidor, quien debe pagar montos que no reflejan su uso real de energía.

Otro factor que genera inconformidad es el fin del subsidio de verano en Sonora. Con la llegada de las tarifas de invierno, muchos hogares enfrentan un esquema de cobro más alto que no toma en cuenta el consumo básico, ni el uso moderado de aparatos como calentadores o electrodomésticos esenciales.

IMPACTO DIRECTO EN LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS

La molestia se intensifica al contrastar estos cobros con un servicio que, aseguran, sigue presentando apagones y deficiencias en la atención al cliente. En estas fechas, la percepción general es de abandono. Usuarios afirman que obtener una respuesta clara o una revisión inmediata se vuelve más complicado, justo cuando más se necesita orientación y apoyo.

CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA ANTE UN COBRO EXCESIVO

Ante esta situación, la propia CFE ofrece canales gratuitos para solicitar una aclaración por cobro elevado. Los usuarios pueden comunicarse al número 071, disponible las 24 horas del día, acudir a los Centros de Atención a Clientes en Ciudad Obregón, utilizar la aplicación CFE Contigo o ingresar al sitio web oficial para levantar una inconformidad.

El cierre de año en Cajeme deja una sensación amarga entre muchas familias que no piden regalos ni privilegios, sino recibos justos y un servicio acorde a lo que pagan. Mientras tanto, la exigencia es clara: que el consumo se cobre como es y que el bolsillo del ciudadano deje de ser el más afectado