Vienen buenas cosas para Cajeme en 2026

El Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco) tuvo durante 2025 un importante crecimiento, el cual deberá traducirse en cosas muy positivas para el municipio de Cajeme en cuanto a posibilidades de desarrollo económico durante 2026, estimó su presidente, Mario Sánchez Ruiz.

Entre otras cosas, dijo, se tiene actualmente un organismo muy integrado tanto con cámaras empresariales, el gobierno y la academia, con unas oficinas más dignas, lo que ayuda a dar una imagen muy positiva hacia el exterior, pero también al interior del municipio.

La inauguración de las oficinas de Copreco en Phoenix, Arizona, que es un centro de negocios muy importante, vino a ser un parteaguas porque de ahí se deberán derivar enlaces entre empresarios y gobiernos de ambos lados de la frontera, comentó.

PRIMEROS FRUTOS

Entre los primeros frutos de la oficina, está la llegada a Cajeme de una comitiva de empresarios, promotores y representantes de gobierno de Arizona, que se reunieron con sus similares de la localidad para orientar a empresarios de la región sur de Sonora acerca cómo hacer negocios en Estados Unidos, expuso.

Reveló que de ahí se derivó el que se hayan enlistado 10 empresarios cajemenses que irán en enero a una reunión en el vecino estado, de lo cual podrían surgir enlaces de negocios.

La Comisión de Talento Humano del Copreco ha sostenido varias reuniones con universidades locales con las que se pretende estrechar los vínculos para atención en distintos rubros, lo cual será pagado por las empresas que soliciten los servicios, expresó Sánchez Ruiz.

Aunque hay temas difíciles en la relación entre México y Estados Unidos, como el de los aranceles y el de la reforma al Poder Judicial y la próxima revisión el T-MEC, pero la perspectiva es más positiva que negativa en el corto y mediano plazo, consideró el empresario.

Indicó que Cajeme tiene ventajas competitivas para nuevas empresas, y las ofrece como posibilidades para el crecimiento y desarrollo; entre estas están el talento humano, terrenos, agua y energía eléctrica en cantidad suficiente, además de vías de comunicación adecuadas, con un aeropuerto en proceso de ampliación.

La atracción de inversiones no se lleva a cabo de un día para otro, y conlleva mucho trabajo de promoción al interior y exterior; por ello es que constantemente están en coordinación con el presidente municipal Javier Lamarque y el gobierno del estado, a quienes se pide poner las condiciones para hacer del municipio ese polo de desarrollo que se ha proyectado, aseveró.

Entre las cosas que hacen falta para detonar el crecimiento y desarrollo, está mayor infraestructura y estímulos fiscales, afirmó.

Muy importante es crear la cadena de proveeduría para grandes empresas, y por ahora se debe empezar con lo que importa en el corto plazo, que es aquello que genere empleos; si son bien remunerados, mejor, concluyó.