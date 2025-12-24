Fortalece, Ley Antiextorsión, crecimiento: Canaco

La aprobación, a fines del mes pasado, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión viene a fortalecer el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del municipio de Cajeme, puesto que en los últimos años se ha disparado la extorsión telefónica, poniendo en riesgo a las empresas en la localidad, afirmó Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Canaco Cuidad Obregón dijo coincidir con el presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), Octavio de la Torre de Stéffano, quien celebró la formalización y puesta en marcha de dicha ley como un paso decisivo para frenar las pérdidas económicas, el cierre de negocios familiares y el desplazamiento del comercio formal en todo el país.

Manifestó que, en distintas partes del país, durante años, el cobro de piso y la extorsión han golpeado a empresas y negocios familiares, imponiendo miedo, sobrecostos y reglas criminales en horarios, rutas y proveedores; detrás de este fenómeno está la acción del crimen organizado y el abandono que permitió que este delito creciera en la sombra, afectando la vida productiva de miles de comunidades, expresó.

Dijo que hoy, la decisión de perseguir de oficio la extorsión y contar con un tipo penal unificado envía el mensaje claro de que el Estado mexicano asume su responsabilidad y responde al llamado del sector productivo, pues la reforma que se hizo a la legislación es resultado del trabajo coordinado de Concanaco Servytur con el gobierno de México y el Poder Legislativo, a partir de años de acompañamiento a víctimas, generación de insumos confidenciales y propuestas técnicas desde las Cámaras de Comercio.

Haciendo eco de lo afirmado por Octavio de la Torre de Stéffano señaló que la extorsión no sólo distorsiona el mercado, sino que también cobra vidas, encarece productos y destruye la confianza, y perseguirla de oficio no es sólo una medida jurídica sino un acto de justicia, de memoria y de Estado.

Agregó que la Concanaco hizo de esta manera un llamado a que la Ley Antiextorsión y la Estrategia Nacional contra la Extorsión se traduzcan en protección real para las dueñas y los dueños de empresas y negocios familiares que todos los días sostienen el empleo y el consumo local, pues perseguir este delito de oficio no es sólo una acción legal, sino defender la economía, la dignidad y la vida productiva de México.