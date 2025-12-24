BTED Obregón va por sede de evento nacional

El campo de beisbol del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva se encuentra en mantenimiento en busca de que Obregón sea sede del Inter BTED el próximo año, lo que atraería jóvenes de diferentes planteles del estado y el país.

El encargado de la Jefatura de Vinculación Comunitaria y Proyectos Escolares del BTED en Obregón, Alfonso Noriega Olivas, explicó que este mantenimiento al campo es para que Cajeme pueda ser sede el próximo año de estos juegos que reciben a los jóvenes de todos los planteles del bachillerato.

Capacidades deportivas y académicas del plantel Obregón

“El campo está recibiendo tratamiento para ver si el Inter BTED se realiza aquí el próximo año, el cual es un torneo que se realiza entre todos los BTED en una serie y le tocó a Obregón, pero con el cambio de gobierno no se puede realizar y se está buscando que este año que viene puede ser aquí en Obregón y por eso se le está dando el tratamiento, el mantenimiento al campo”, abundó.

El plantel Obregón tiene un buen nivel académico y deportivo, ya que actualmente se encuentran como campeones estatales en el área de beisbol, lo que muestra que tienen lo necesario para competir satisfactoriamente en casa, en caso que se les dé la oportunidad de ser sede del evento.

El evento se tiene programado para el año entrante y se trabaja en el mantenimiento del plantel con la debida anticipación con miras a que la organización vea a Obregón como una opción viable.