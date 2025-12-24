Registraron bajas ventas ambulantes

La temporada decembrina no fue lo que se esperaba para los comerciantes que realizan su actividad en las banquetas del centro comercial de Ciudad Obregón, pues este año el frío no llegó como se esperaba, expresó Bernardo Pomposo Sebastián.

El presidente de la Unión de Comerciantes en Pequeños de Puestos Fijos y Semifijos del Municipio de Cajeme hizo saber que, luego de un verano muy malo en ventas, muchos buscaron la manera de surtir sus negocios con artículos de la temporada invernal, previendo que las temperaturas bajaran par provocar que las personas compraran chamarras, suéteres, mallas y gorros, que es lo que la mayoría tienen en exhibición, pero hasta ahora la comercialización de estos no repuntó.

En días pasados sí se estuvieron moviendo ese tipo de artículos, sobre todo por la gente que viene de la sierra y de los campos, pero ya se detuvo, afirmó.

Otros artículos que se movieron un poco en la semana previa fueron los juguetes y aunado a ello, la envoltura de regalos, aunque esto último tampoco ha tenido un gran repunte; y mejoraron un poco los negocios de comida, agregó.

"Sí es cierto que ha habido mucha gente en el centro, que a veces no se puede caminar por las banquetas, pero las personas sólo pasan, pero no se paran a comprar, y luego pasan con bolsas paquetes, pero la mayoría son de las tiendas departamentales que venden a crédito, en las que sacan ahora y comienzan a pagar en marzo", dijo.

La última semana del año es muy tranquila, por lo que la esperanza de los pequeños comerciantes es que entrando el 2026 haga realmente frío, para poder sacar los artículos que ya tienen en bodega y para lo cual realizaron una importante inversión, finalizó.