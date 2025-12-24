  • 24° C
Registraron bajas ventas ambulantes

Le apostaron al frío, pero las temperaturas no han bajado lo suficiente para vender artículos de invierno: Pomposo

Dic. 24, 2025
La temporada decembrina no fue lo que se esperaba para los comerciantes que realizan su actividad en las banquetas del centro comercial de Ciudad Obregón, pues este año el frío no llegó como se esperaba, expresó Bernardo Pomposo Sebastián.

El presidente de la Unión de Comerciantes en Pequeños de Puestos Fijos y Semifijos del Municipio de Cajeme hizo saber que, luego de un verano muy malo en ventas, muchos buscaron la manera de surtir sus negocios con artículos de la temporada invernal, previendo que las temperaturas bajaran par provocar que las personas compraran chamarras, suéteres, mallas y gorros, que es lo que la mayoría tienen en exhibición, pero hasta ahora la comercialización de estos no repuntó.

En días pasados sí se estuvieron moviendo ese tipo de artículos, sobre todo por la gente que viene de la sierra y de los campos, pero ya se detuvo, afirmó.

Otros artículos que se movieron un poco en la semana previa fueron los juguetes y aunado a ello, la envoltura de regalos, aunque esto último tampoco ha tenido un gran repunte; y mejoraron un poco los negocios de comida, agregó.

"Sí es cierto que ha habido mucha gente en el centro, que a veces no se puede caminar por las banquetas, pero las personas sólo pasan, pero no se paran a comprar, y luego pasan con bolsas paquetes, pero la mayoría son de las tiendas departamentales que venden a crédito, en las que sacan ahora y comienzan a pagar en marzo", dijo.

La última semana del año es muy tranquila, por lo que la esperanza de los pequeños comerciantes es que entrando el 2026 haga realmente frío, para poder sacar los artículos que ya tienen en bodega y para lo cual realizaron una importante inversión, finalizó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

