  • Ciudad Obregón
Habrá menos camiones el 25 de diciembre en Obregón

El tiempo de espera será más largo durante el día de navidad debido a que habrá menos camiones

Dic. 24, 2025
Los camiones que circulan por la ciudad tendrán una reducción el 25 de diciembre y primero de enero
La flotilla de camiones tendrá una reducción de hasta el 60 por ciento este 25 de diciembre y sólo se dejará una guardia circulando debido a que baja la afluencia de pasajeros en Obregón, lo que hará el tiempo de espera sea más largo para los usuarios, informó el secretario general del sindicato de trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, Luis Acosta Cárdenas.

El dirigente sindical detalló que el 40 por ciento de los camiones que sí trabajarán en Obregón lo harán en horarios normales, pero el tiempo de espera será más largo debido a que habrá menos unidades.

"Se deja una guardia de camiones que es equivalente al 40 por ciento de los camiones que comúnmente andan en cada línea, ya que baja considerablemente el pasaje", abundó.

Explicó que el tiempo de espera pudiera triplicarse debido a que son menos los camiones que se tendrán circulando por las líneas de Obregón, por lo que es importante que los usuarios lo tomen en cuenta.

Expectativas para la normalización del servicio

Normalmente circulan alrededor de 145 unidades en las diferentes líneas que circulan por la ciudad y de esas, se quedarán cerca de 60 camiones haciendo los recorridos.

Para el próximo viernes se espera que se regularice el número de unidades, ya que mucha gente usa el servicio para ir a trabajar o acudir al centro a realizar las compras de fin de año.

