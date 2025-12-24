CAM 40 va por inclusión laboral en Cajeme

En busca de impulsar la inclusión laboral en Cajeme y crear espacios para los jóvenes con alguna discapacidad, el Centro de Atención Múltiple (CAM) 40 laboral, ha tenido acercamiento con regidores para conseguir un lugar que les permita exponer los trabajos de los alumnos el próximo febrero, informó la directora del plantel, Victoria Chavarín Olivares.

Acciones para promover la inclusión laboral en Cajeme

El día de la inclusión laboral se conmemora el 27 de febrero y la escuela tradicionalmente realiza actividades para visibilizar la necesidad que en Cajeme se abran espacios para los jóvenes, ya que las empresas todavía tienen sus reservas al momento de contratar personal con alguna discapacidad, aun cuando estén debidamente capacitados.

La directora del CAM Laboral de Cajeme dijo que ya se empezaron a tener los acercamientos con regidores, quienes han mostrado interés por apoyar al plantel para promover la inclusión de los jóvenes.

Opciones para conmemorar el Día de la Inclusión Laboral

“Platicamos con autoridades, con algunos regidores, viene febrero el día de la inclusión laboral y queremos hacer una exposición más en grande, ya sea en la laguna del Nainari, en el Palacio Municipal o donde se nos permita que los muchachos puedan exponer y explicar cada materia y todo lo que hacen dentro de la escuela y que la gente vea el resultado de que todos tienen la capacidad de hacerlo”.

Chavarín Olivares dijo que las autoridades del plantel están en pláticas para analizar si se realizará la tradicional marcha por el día de la inclusión laboral o sí solamente se hará la exposición, lo cual dependerá en parte de la respuesta por parte de las autoridades.

“Estamos en pláticas si realizamos las dos cosas o si solo se realizaría la exposición, porque la marcha también es algo tradicional que realizamos para visibilizar la necesidad de la inclusión laboral”.

Entrando el año continuarán con las gestiones para conseguir un espacio que les permita a los estudiantes y egresados del plantel exponer sus trabajos, con lo cual buscan que las empresas vean sus talentos, además que se puedan vender artículos que realicen.