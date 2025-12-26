Condusef Cajeme alerta contra fraudes por fin de año

Con el incremento de hasta el 41 por ciento en las quejas por cargos no reconocidos a tarjetas de crédito y débito en Sonora, la Condusef en Cajeme hizo el llamado a la población a extremar precauciones durante la temporada de alto consumo en línea y presencial.

Pedro Chávez Becerra, subdirector de enlace de la Condusef en Cajeme, Pedro Chávez Becerra, detalló que las compras vía redes sociales y descuidos en cajeros automáticos son los principales puntos vulnerables en los que la población pierde datos y dinero.

En el caso de las compras en redes sociales, los delincuentes cibernéticos preguntan por datos como números de cuenta y nombre completo del usuario, lo que es suficiente para realizar compras sin su autorización.

Recomendaciones para prevenir fraudes en tarjetas

Otro punto crítico es el de robo de información en los cajeros automáticos no sólo en Cajeme, sino en el resto del país, donde los estafadores se hacen pasar por ciudadanos bien intencionados y ofrecen ayudar a los adultos mayores a realizar un retiro, con lo que aprovechan para robar sus datos y realizan compras sin su consentimiento, afirmó Chávez Becerra.

“Es muy importante que algún familiar acuda con los adultos mayores a realizar el retiro, siempre hay una persona, por lo general una mujer, que se ofrece a ayudarles y ahí es cuando se comete la estafa, en caso que no vaya ningún familiar, los bancos siempre deben de tener empleados que les ayuden”.

La manera más rápida para detectar cargos no reconocidos es estar al pendiente de las aplicaciones del banco y acudir a su institución bancaria en cuanto las detecte, con lo que hay un tiempo de respuesta más rápido.

Generalmente este tipo de cargos se hacen de ciudades como Guadalajara o México, lo que puede ayudar a ubicarlos.

Debido a que en estas fechas aumentan las compras digitales, es importante que los usuarios estén al pendiente de sus aplicaciones y estados de cuenta.