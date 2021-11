Vuelve Mariscal al barco: aclarará irregularidades

El ex alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado debe ser citado al Cabildo para que aclare presuntas irregularidades en procesos finiquitados y otros cancelados dentro del ejercicio fiscal 2020 y 2021.

En el dictamen de la Comisión Especial Plural del Cabildo sobre el expediente integrado al proceso legal de entrega-recepción, se enumeran los procesos en los cuales hay dudas sobre el comportamiento de la anterior administración municipal.

También deberá comparecer Karina Montaño Alcorn, quien fue tesorera en la pasada administración municipal y ratificada en su cargo por el actual Gobierno.

Ella deberá aclarar el destino de los 500 millones de pesos que supuestamente otorgó el Gobierno Federal al municipal saliente, ante lo cual deberá mostrar evidencia de los oficios y respuestas de la Federación.

A Mariscal Alvarado se le solicitará también un informe detallado de los montos presupuestados y entregados en efectivo o especie a través de Atención Ciudadana, se hayan clasificado o no en la partida de gasto 441 de ayuda sociales a personas.

Los ex titulares del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Cajeme serán citados por los convenios con la empresa Solaqua relacionada al tratamiento de aguas negras, así como con North Collect, que se encargaba de las cobranzas y facturación a usuarios.

Otros exfuncionarios que serán citados a comparecer, son la exsíndica Elizabeth Espinoza Ayala, por temas de donaciones a asociaciones e instituciones.

Será citado, también, el actual secretario de Seguridad Pública y quien se desempeñara en el mismo cargo la pasada administración, Cándido Tarango Velázquez, por el tema de la entrega de tabletas electrónicas al personal.

Otros

exfuncionarios

que serán citados a comparecer son el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos, quien cumpliera las mismas funciones en el trienio anterior, por el tema de la ampliación de la pista 13-31 del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón; el ex secretario de Desarrollo Urbano, Genaro Fuentes Quintero, por la construcción de una ciclovía; el ex contralor Municipal, José Leovigildo Guerra Beltrán, y el ex titular de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón, Omar Serna Córdova.