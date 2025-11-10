Vuelve Abrazo de Amor 2025

Vuelve la campaña Abrazo de Amor este 2025 para hacer feliz a un adulto mayor en esta temporada Navideña. Diario del Yaqui y Fundación Eva de Camou buscan por tercera edición consecutiva, cumplir el deseo de una abuelita o abuelito en estas fechas de fraternidad y amor.

Este 2025, serán los adultos mayores que habitan la Casa Hogar Mamá Estéfana, ubicada en San Ignacio Río Muerto, a donde irán los regalos que las madrinas y padrinos como tú, hagan llegar para dibujar en ellos una gran sonrisa.

Y a diferencia de lo que se pueda llegar a pesar, son cosas sencillas lo que ellos anhelan poder tener, y para muestra, en años anteriores solicitaron pijamas, zapatos, gorras, perfumes, pinturas, radios, linternas o dulces, artículos que seguramente podrás adquirir en la localidad.

La mecánica para participar es muy sencilla, solo debes comunicarte al teléfono... y decir: Quiero adoptar a un abuelito y abuelita, elegir a quien deseas con base a un listado de ellos y traer o entregarle el regalo personalmente durante el mes de diciembre.

Actualmente en la Casa Hogar Mamá Estéfana viven 38 adultos mayores, la mayoría hombres procedentes del municipio de Cajeme. Algunos con necesidades especiales, pero todos, con una historia diferente y ávidos de conversar y compartir sus experiencias que solo la vida puede dar.

Recuerda, si deseas formar parte de Abrazo de Amor 2025, solo tienes que comunicarte. No te pierdas la oportunidad de hacer feliz a un abuelito o abuelita en estas fechas de dar y compartir y descubrir el verdadero regalo de esta Navidad.

Diario del Yaqui y Fundación Eva de Camou, te invitan.