Considera Canaco correcta clausura de negocios

Para el presidente de la Canaco Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas García, la clausura de algunos comercios en el municipio de Cajeme por parte de la Unidad Municipal Protección Civil es una acción correcta de parte de la autoridad, para evitar riesgos hacia la población y para los mismos empleados de las tiendas; pero –dijo-- en cuanto las fallas se subsanen deben ser reabiertos.

Por otra parte, consideró que en los casos en los que las faltas sean menores, se debe dar facilidades para que cumplan con las reglas, dando unos 15 días para resolver lo que sea necesario.

Hizo saber que recientemente, Canaco sostuvo un diálogo con autoridades del Departamento de Bomberos, y buscará otra con Francisco Mendoza Calderón, titular de Protección Civil en Cajeme, con el propósito de ver de qué manera puede el organismo empresarial contribuir a mejorar la situación relativa a las anomalías en este tema.

Recalcó que es muy importante la concientización de todos los propietarios y encargados de negocios acerca de la observancia de las reglas establecidas en esta materia, como es la existencia de salidas de emergencia, rutas de evacuación, colocación de extintores y que estos estén recargados, así como la capacitación del personal en su uso, entre otros factores.

SE ACERCA EL BUEN FIN

El presidente de la Canaco recordó que el jueves 13 a las 10:00 horas será el arranque del programa El Buen Fin en el centro de la ciudad, donde se contará con autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes informarán de las promociones que se tienen para quienes hagan sus compras con tarjeta de crédito.

Por otra parte, Cárdenas García hizo un exhorto a los ciudadanos a no sobregirarse al hacer sus compras y que sean únicamente las estrictamente necesarias, haciendo un consumo racional y responsable.