Cancelan desfile por la Revolución Mexicana en Cajeme

En solidaridad a las familias de las víctimas que dejó el incendio ocurrido en la tienda Waldo´s de Hermosillo, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano informó que se canceló el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, el cual estaba programado para el día 20 de noviembre, cuya convocatoria ya había sido lanzada.

"Como muestra de solidaridad hacia las familias afectadas por el lamentable evento sucedido en Hermosillo, así como en apego al duelo estatal informamos que el desfile conmemorativo del 20 de noviembre, en nuestro municipio, queda cancelado. Cajeme está con Sonora", comentó.

A finales del mes pasado, la Subdirección de Valores Cívicos en Cajeme dio a conocer la convocatoria para que planteles escolares, instituciones, comisarías y demás partes interesadas en participar se comunicaran al teléfono 6444 10 51 13 o acudieran al Palacio Municipal, en las oficinas de Valores Cívicos, para registrarse.

Tradicionalmente, este evento se lleva a cabo cada 20 de noviembre y cientos de cajemenses participan en él, tanto como espectadores, como integrantes de los distintos contingentes.

EN PIE, CIUDADANOS DISTINGUIDOS

Junto a la convocatoria del desfile, se lanzó una invitación a la población de Cajeme para que nominen aquellos perfiles que cumplan con los requisitos que se necesitan para recibir el nombramiento de Ciudadana y Ciudadano Distinguidos 2025. Este reconocimiento, se anunció, será entregado el 29 de noviembre, por el 98 aniversario de la fundación del municipio.

Al momento, este evento sigue en pie, informó el presidente municipal de Cajeme. La fecha para la ExpoFest Cajeme 2025 fue recorrida por la misma causa.