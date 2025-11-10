Avanza rescate de callejones y alumbrado en plazas

Los trabajos que lleva a cabo la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos para instalar alumbrado en plazas públicas, así como para rescatar la infraestructura dañada de los callejones del primer cuadro de la ciudad, presentan avances óptimos, informó el titular de la dependencia, Gerardo Sastré Iriarte.

En el caso de los callejones, el Brasil se encuentra terminado, de la calle Guerrero a la Hidalgo, mientras que el tramo de la Guerrero a la No Reelección va al 50 por ciento y de la Galeana a la Zaragoza al 60 por ciento. Por otro lado, el callejón Colombia entre Guerrero y No Reelección va al 40 por ciento aproximadamente.

Se realizan acciones de recarpeteo por el mal estado en que se encuentran, recordó a la ciudadanía, y existen casos en los que se requiere la intervención del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), por la mala infraestructura hidrosanitaria.

Por otro lado, se ha reestablecido el alumbrado público en 78 plazas públicas, parques y unidades deportivas, de un total de 140 en donde se tienen programados trabajos de este tipo para este 2025. Esto representa un avance de aproximadamente el 55 por ciento, explicó Gerardo Sastré.

SIGUE BACHEO DE CALLES

En cuento a las calles que se han bacheado, durante octubre se trabajó en 44 mil metros cuadrados de vialidades, mientras que en tercer trimestre del año fueron 58 mil, en el segundo más de 44 mil y en el primer trimestre más de 33 mil. Seguirán los trabajos en el resto de los callejones del primer cuadro de la ciudad.