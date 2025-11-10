  • 24° C
Escuela Normal de Obregón va por área de Ciencias

Una vez que se abran las convocatorias para recursos federales, la institución educativa buscará impulsar un área de ciencias

Nov. 10, 2025
La escuela cuenta con cuatro especialidades y busca ampliar su infraestructura para poder atender mejor a cada una

La Escuela Normal Superior de Obregón (ENSO) buscará recursos federales para el siguiente año que les permitan construir un área de ciencias con cuatro nuevas aulas y laboratorios, informó el director del plantel, Manuel Argüelles Morales. 

Aunque ya se habían buscado este año los recursos para la construcción en Obregón, lo que les asignó el gobierno federal alcanzó para la movilidad estudiantil hacia congresos, intercambios y otras actividades académicas, así como adquisición de mobiliario como laptops, pantallas, entre otros. 

“El que nos asignaron para este año no pudimos meter construcción o equipamiento, sino actividades de orden académico, si comprar mobiliario, como teles, laptops y esas cosas, aunque fue de poca cantidad”. 

La escuela buscará un presupuesto estimado de aproximadamente seis millones de pesos, con lo que construirán cuatro aulas para Biología y Matemáticas, así como un laboratorio de ciencias y uno de inglés. 

BUSCARÁN LOS RECURSOS EN EL 2026

Argüelles Morales explicó que hubo un cambio en los programas presupuestales de los que dependen las Escuelas Normales, por lo que ingresarán las solicitudes hasta inicios del año entrante. 

“Normalmente las solicitudes de presupuesto eran en estas fechas, pero como se tuvo el cambio de programa será a inicio de año, probablemente en enero”, añadió. 

La Escuela Normal cuenta con suficiente terreno en Obregón en la unidad de la calle Durango, por lo que se espera poder construir ahí en caso que se les asigne presupuesto.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


