  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Vivero Móvil: Estas serán sus ubicaciones esta semana; se donarán 2 mil plantas

Seguirán los donativos de plantas regionales esta semana por parte del Vivero Municipal de Cajeme

Oct. 14, 2025
Vivero Móvil: Estas serán sus ubicaciones esta semana; se donarán 2 mil plantas

Una buena respuesta han tenido cajemenses a la campaña de reforestación que lleva a cabo la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, misma que consiste en donar plantas regionales a las familias por medio del Vivero Móvil que seguirá instalándose esta semana en distintos puntos de Cajeme.

Juan Carlos Gil Núñez, titular de la dependencia, explicó que esta actividad empezó a realizarse el pasado 13 de octubre en la comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito, mientras que este martes 14 tiene lugar en Pueblo Yaqui, en las calles Emiliano Zapata y Carrillo Puerto.

Durante los 2 días que van de la campaña, se han repartido 800 ejemplares, mencionó. "Va a ser un total de 2 mil plantas en esta semana en los 5 puntos, porque todos los días se van a estar repartiendo 400 plantas. El llamado a la población es que aproveche ese tipo de actividades y que formen parte de un cambio en el ecosistema de nuestro municipio", dijo.

A las personas que han acudido por las plantas, se les da indicaciones por parte de la dependencia para el cuidado posterior, pues no se trata solamente de distribuir las especies.

imagen-cuerpo

"El personal que está atendiendo la ciudadanía les da las indicaciones y recomendaciones para el cuidado y mantenimiento de las plantas. Se les da un seguimiento ya que el momento de ir por su planta se nota su nombre y su número de teléfono para posteriormente dar el seguimiento requerido", mencionó.

El miércoles 15 de octubre el Vivero Móvil estará en la comisaría de Providencia, mientras que el jueves visitará Cócorit y concluirá su visiteo en Esperanza el día viernes.

Cabe señalar que el Vivero Móvil se instala de las 9:00 a las 14:00 horas.

 

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Aplican programa de bacheo en calles de Cajeme tras lluvias
Ciudad Obregón

Aplican programa de bacheo en calles de Cajeme tras lluvias

Octubre 14, 2025

El alcalde Javier Lamarque realiza una supervisión de los trabajos que se hacen en distintos puntos del municipio

Transporte suburbano va por ajuste de tarifa en el sur de Sonora
Ciudad Obregón

Transporte suburbano va por ajuste de tarifa en el sur de Sonora

Octubre 14, 2025

Los concesionarios del transporte suburbano solicitarán el ajuste en la tarifa

Celebrarán a los abuelitos de Cajeme; este es el lugar y fecha
Ciudad Obregón

Celebrarán a los abuelitos de Cajeme; este es el lugar y fecha

Octubre 14, 2025

DIF Cajeme dio a conocer que habrá musica en vivo y dinámicas con sorpresas