Vivero Móvil: Estas serán sus ubicaciones esta semana; se donarán 2 mil plantas

Una buena respuesta han tenido cajemenses a la campaña de reforestación que lleva a cabo la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, misma que consiste en donar plantas regionales a las familias por medio del Vivero Móvil que seguirá instalándose esta semana en distintos puntos de Cajeme.

Juan Carlos Gil Núñez, titular de la dependencia, explicó que esta actividad empezó a realizarse el pasado 13 de octubre en la comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito, mientras que este martes 14 tiene lugar en Pueblo Yaqui, en las calles Emiliano Zapata y Carrillo Puerto.

Durante los 2 días que van de la campaña, se han repartido 800 ejemplares, mencionó. "Va a ser un total de 2 mil plantas en esta semana en los 5 puntos, porque todos los días se van a estar repartiendo 400 plantas. El llamado a la población es que aproveche ese tipo de actividades y que formen parte de un cambio en el ecosistema de nuestro municipio", dijo.

A las personas que han acudido por las plantas, se les da indicaciones por parte de la dependencia para el cuidado posterior, pues no se trata solamente de distribuir las especies.

"El personal que está atendiendo la ciudadanía les da las indicaciones y recomendaciones para el cuidado y mantenimiento de las plantas. Se les da un seguimiento ya que el momento de ir por su planta se nota su nombre y su número de teléfono para posteriormente dar el seguimiento requerido", mencionó.

El miércoles 15 de octubre el Vivero Móvil estará en la comisaría de Providencia, mientras que el jueves visitará Cócorit y concluirá su visiteo en Esperanza el día viernes.

Cabe señalar que el Vivero Móvil se instala de las 9:00 a las 14:00 horas.