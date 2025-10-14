  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Transporte suburbano va por ajuste de tarifa en el sur de Sonora

Los concesionarios del transporte suburbano solicitarán el ajuste en la tarifa

Oct. 14, 2025
En caso que la dependencia estatal no les responda, pudieran empezar a tocar otras puertas
En caso que la dependencia estatal no les responda, pudieran empezar a tocar otras puertas

El sector del transporte suburbano necesita un ajuste de tarifa para hacer frente a los altos costos de operación, combustible y piezas, por lo que esta semana esperan replantear su solicitud ante el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora, informó el presidente del Frente Único del Transporte Foráneo y Suburbano del Sur de Sonora, Ramón Lorenzo Tapia Castillo.

El dirigente del gremio dijo que por lo menos se requiere de un ajuste del 30 por ciento en las tarifas para que pueda ser redituable, aunque están abiertos a negociar lo que se pueda lograr.

"Según las cuentas que hemos hecho, mínimo necesitamos un 30 por ciento de ajuste para que se haga costeable, esto es en todas las rutas, porque han subido mucho los precios", detalló.

Explicó que el 20 de septiembre se cumplió un año de la primera solicitud de ajuste de tarifa y hasta el momento no se ha recibido respuesta por parte de las autoridades, por lo que esperan ir en el transcurso de esta semana a la capital del estado.

"La intención es ir esta semana a Hermosillo, ya hace un año que hicimos la petición y no hemos tenido respuesta, vamos al ir al Instituto de Movilidad, ver de que forma nos pueden apoyar", detalló.

Son 122 concesiones adheridas a la organización que cubren los valles del Yaqui y Mayo, así como la sierra baja y otras áreas del sur de Sonora, por lo que los transportistas suburbanos solicitan la tarifa para lograr hacer frente a los costos de operación.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Celebrarán a los abuelitos de Cajeme; este es el lugar y fecha
Ciudad Obregón

Celebrarán a los abuelitos de Cajeme; este es el lugar y fecha

Octubre 14, 2025

DIF Cajeme dio a conocer que habrá musica en vivo y dinámicas con sorpresas

Tras 50 años, familias tendrán certeza jurídica
Ciudad Obregón

Tras 50 años, familias tendrán certeza jurídica

Octubre 14, 2025

Insus realiza estudios socioeconómicos para reularizar 3 asentamientos humanos de Cajeme

Taxistas colectivos de Cajeme siguen viéndose afectados por las calles
Ciudad Obregón

Taxistas colectivos de Cajeme siguen viéndose afectados por las calles

Octubre 14, 2025

En colonias como Los Pioneros y La Beltrones es donde se ven más perjudicados