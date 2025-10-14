Celebrarán a los abuelitos de Cajeme; este es el lugar y fecha

Con música en vivo y distintas actividades en las que habrá sorpresas es como DIF Cajeme celebrará la grandeza de los abuelos y abuelas en el municipio de Cajeme, por medio del evento Tardes de Oro, mismo que se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas del día 17 de octubre, en la plaza Álvaro Obregón.

Claudia Santacruz, directora general de la dependencia, explicó que se planeó esta actividad con el objetivo de que se reconozca la grandeza y se haga homenaje a aquellas personas que han brindado su amor, sabiduría y ejemplo de vida a través de los años.

"Vamos a dar inicio a esta actividad, estamos muy contentos en DIF Cajeme porque vamos a celebrar juntos la grandeza de nuestras abuelas y abuelos, el llamado es a que las familias se sumen, tendremos música en vivo y tendremos muchos regalos y sorpresas, donde se suma el comercio local para apapachar en este día tan importante a nuestros abuelos y abuelas", mencionó.

El ingreso al evento no tendrá ningún costo, aclaró, pues está diseñado para que las familias pasen momentos de convivencia en un ambiente de armonía.

Por otro lado, Claudia Santacruz, informó que el Sistema DIF Cajeme continúa trabajando por el bienestar de las familias más vulnerables del municipio, por lo que recientemente se hicieron estudios socioeconómicos y se entregaron despensas a familias que así lo requieren, por ser de condiciones vulnerables.

"Tenemos un área que es Servicios Asistenciales. Hacemos un estudio socioeconómico, visitamos y nos damos cuenta de la necesidad, así es como llegamos a las familias", dijo.

Interesados en obtener mayor información acerca de esta actividad pueden comunicarse a la página de Facebook DIF Cajeme 2024-2027.