Aplican programa de bacheo en calles de Cajeme tras lluvias

Debido a las afectaciones que causaron las lluvias del pasado fin de semana por la depresión tropical "Raymond", se aplica un programa de bacheo para atender las vialidades con mayor urgencia; este día, el alcalde Javier Lamarque realizó un recorrido para supervisar las labores que se realizan, acompañado por el titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gerardo Sastré Iriarte.

Entre los puntos en los que se llevan a cabo trabajos se encuentran el sector centro y oriente del municipio. Las autoridades detectaron los puntos con mayores afectaciones para poner en marcha acciones de manera inmediata.

"Estamos recorriendo diversos sectores para atender los baches ocasionados por la lluvia y programar su rehabilitación, seguimos trabajando para mejorar nuestras calles y brindar mayor seguridad vial a las y los cajemenses", expresó Lamarque Cano.

Los trabajos se llevan a cabo de manera coordinada con las cuadrillas de mantenimiento utilizando maquinarias especiales para bacheo, priorizando las avenidas y colonias con mayor circulación vehicular.

Cabe señalar que recientemente, el titular de la Secretaría de Imagen Urbana dio a conocer que ya se empezó a trabajar en el callejón República de Colombia, del tramo de la No Reelección a la Guerrero, donde se aplicará carpeta asfáltica.

También se realizan trabajos por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, así como por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

El gobierno municipal ya cuenta con un crédito de 100 millones de pesos para realizar obras claves para disminuir las afectaciones en colonias por fugas de agua.