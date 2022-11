Vive plena y llena de energía a sus 79 años

Y es que, entre los diversos talleres que se llevan a cabo en el centro, las y los coordinadores, platican que María Lourdes cuenta con gran habilidad para el baile e incluso durante todas las clases se mantiene llena de energía.

"Me encanta el baile, la cantada y estoy estudiando guitarra, me encanta hacer manualidades, me siento muy saludable, llena de energía", expresó la abuelita, quien presumió no tener canas en su cabellera.

Destacó que el apoyo de su hija e hijo le ayuda a seguir adelante y mantener buen ánimo ante la adversidad o situaciones que pueden resultar deprimentes para una persona de la tercera edad.

"Se agradece que una hija o un hijo apoye a uno. Me apoyan ellos siempre, me echan porras. Me siento muy bien, de participar con personas de mi edad más jóvenes que yo y más mayores que yo", comentó.

En su lucha por vivir con una actitud positiva, la señora Leyva dijo que se encuentra desarrollando un nuevo proyecto de vida, que es cantar y aprender a tocar un instrumento de cuerda.

"Le rasco a la guitarra, estoy aprendiendo y sacó canciones, no canto bonito, pero me gusta", expresó.